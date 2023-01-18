مصدر بـ«الهجرة»: 6 محافظات جديدة ضمن مبادرة «مراكب النجاة» قريبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة 6 محافظات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص العمل والبدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

الزيارات تجرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المحافظات الجديدة التي يجرى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، هي: محافظة الشرقية، المنوفية، قنا، أسيوط، سوهاج، والأقصر.

وأوضح المصدر المسئول بوزارة الهجرة، أن هذه الزيارات ستتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار توصيل هدف المبادرة الرئاسية لجميع شباب المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر، أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تتضمن عدد من المحاور التي يكتمل خلالها الهدف الرئيسي من المبادرة، حيث يتمثل المحور الأول في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال توعية الشباب وطلبة المدارس، وتقديم التوعية الأسرية، بالإضافة إلى الحرص على توعية القصر من الشباب الذين ليس لديهم وعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية التى قد تودى بحياته.

توفير فرص عمل آمنة للشباب بديلة للهجرة غير الشرعية

و أشار المصدر إلى أن الأهداف الرئيسية التي تعمل على تنفيذها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تشمل تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، توفير فرص عمل آمنة للشباب، بديلة للهجرة غير الشرعية، بجانب إتاحة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم التأهيل للشباب للإنخراط في سوق العمل بكافة القطاعات المختلفة.

ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قد وافق منذ قليل على مشروع قرار تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود، والذي ينص على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة.