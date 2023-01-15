«المركز المصري الألماني» ينظم تدريبين في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورات تدريبية جديدة «أون لاين» لشباب محافظة الأقصر، في مجالات مختلفة، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير الفرص البديلة.

تكوين فكرة مشروع وتحدد الإحتياجات والأهداف

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «لو أنت من الأقصر ونفسك تبدأ مشروعك الخاص وتطوره بس مش عارف تبدأ منين، التدربين دول هيساعدوك تحقق حلمك وتفتح مشروعك الخاص، موفرين لك تدريبين».

وأضاف المركز المصري الألماني: «أول تدريب توليد فكرة المشروع دا اللي هيساعدك تكون فكرة مشروع وتحدد الاحتياجات وأهدافك، التدريب هيبدأ يوم 21 يناير حتى 23 يناير، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا».

تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لشباب المحافظات

وأضاف المركز خلال المنشور أن التدريب الثاني هو تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص: «هيعرفك أشكال الشركات المختلفة في المجال اللي اختارته وإيه الخطوات اللأزمة لبدء مشروعك، إزاي تتعرف على عملائك، قنوات الإتصال بيهم ونوع التكاليف والإيرادات المختلفة، التدريب هيبدأ يوم 24 يناير حتى 26 يناير، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

وجدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.