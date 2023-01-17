«الهجرة» تعلن تفاصيل دورة تدريبية لشباب 3 محافظات.. «أون لاين وأوف لاين»

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوضع استراتيجية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن أبرز الطرق التي تكافح الوزارة من خلالها الهجرة غير الشرعية، دورات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهي مجانية لشباب المحافظات، لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير البدائل الآمنة والمتاحة لهم.

التفكير في فكرة مشروع ومن ثم تحديد أدواته وأهدافه

وفي إطار ذلك، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية جديدة حول «إدارة المشروعات»، لشباب 3 محافظات وهي «الدقهلية، والشرقية، والقليوبية»، لتشجيعهم على العمل الحر، من خلال التفكير في فكرة مشروع وتحديد أدواته وأهدافه والعمل به، بما يغنيهم عن الهجرة بطرق غير سليمة ومهددة لحياتهم.

وأضاف المركز المصري الألماني، في منشور عبر فيس بوك، أنّ إدارة المشروعات من المجالات المهمة التي لا غنى عنها في مجالات العمل المختلفة، حيث تتيح التعرف على المهارات العلمية والتطبيقية والفنية اللازمة لإدارة أي مشروع بنجاح.

وتابع المنشور: «يتيح التدريب تحديد إدارة المشروعات، وفهم أهداف المشروع، وكيفية تحديد وقياس نجاح المشروع، وتحديد مسؤوليات أعضاء فريق العمل، وكيفية تقدير الميزانية والمحافظة عليها، وكيفية تحديد أولويات البيانات وتحليلها».

موعد التدريب

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور إلى تنظيم تدريبين «أون لاين» و«أوف لاين»، في الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، بمقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المعادي.