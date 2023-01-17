«مخاطر الهجرة غير الشرعية» ندوة في مركز شباب كفر الجمال بالقليوبية

نظم مركز كفر الجمال التابع لإدارة شباب طوخ، بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، ندوة تثقيفية تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية.. الأسباب والدوافع وطرق المواجهة».

وتناول اللقاء تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، وتم عرض مفهوم الهجرة غير الشرعية والآثار والأضرار المترتبة على الهجرة غير الشرعية من الناحية الاقتصادية والصحية والنفسية ومدى تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وتم الحديث عن قوة العزيمة والإرادة في الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات السلبية التي تؤثر بالسلب على سلامة الفرد والمجتمع.

العلم السبيل الأول للهجرة الشرعية

كما تضمن اللقاء الحديث عن أهمية العلم والتنمية الذاتية واكتساب المهارات ومواكبة العصر لخلق فرص عمل لأنفسهم محليا ودوليا، مع التأكيد على أن العلم هو السبيل للهجرة الشرعية التي تحتاجها الدول الأجنبية.

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تسعى إلى تقديم تلك الندوات والتي لها أثر في توعية أبنائنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما يتبعها من مخاطر فقد الأرواح وتشريد للأسر، والاستثمار في طاقات الشباب داخل الدولة والتعريف بالفرص المتاحة التي توفرها الدولة لهم للعيش الآمن والمستقر.

يأتي اللقاء في إطار التعاون مع وحدة حقوق الإنسان بديوان محافظة القليوبية، برئاسة المهندسة نجلاء فرماوي، رئيس الوحدة، وبتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.