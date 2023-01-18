مدبولي: ارتفاع صادرات مصر إلى 53.8 مليار دولار في 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، إنّ صادرات مصر في 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 45 مليار دولار، بنسبة زيادة تقترب من 20%، متابعا: «لولا الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم الآن، لارتفع الرقم أكثر من ذلك».

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّ واردت مصر غير البترولية في حدود 80 مليار جنيه، وهو ذات الرقم الذي تمّ تسجيله في 2021.