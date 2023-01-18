إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالقرب من قرية «المحضر» على الطريق الدولي بكفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم في كفر الشيخ

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى رشيد العام 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بنطاق قرية المحضر، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين إصابة 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة، وهم «فاطمه.ي.ا»، 50 سنة، مقيمة في دمياط، مصابة بكدمات بالرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى، و«مراد.ع.أ»، 45 سنة، مقيم في دمياط، مصاب بكدمات بالرأس واشتباه كسر بعظام الوجه، و«مجدى.ع.أ»، 47 سنة، مقيم في دمياط، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه، و«مدحت.ع.ا»، 57 سنة، مقيم في دمياط، ومصاب بكدمات بالصدر و الذراعين.