مصرع مدرس وإصابة سيدة في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالمنيا

لقي مدرس مصرعه، وأصيبت ربة منزل، في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل، بدون لوحات معدنية، على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة الصعايدة بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام عزبة الصعايدة بمركز مغاغة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع «خالد.م»، 43 عاما، مدرس، وإصابة «بسمة.ع»، 21 عاما، ربة منزل، ويقيمان بمركز العدوة.

نقل الجثة والمصاب لمستشفى مغاغة

ونُقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابة لمستشفي مركز مغاغة لتلقي العلاج، حيث تعاني من كسر بالذراع، وتم التحفظ علي التروسيكل والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت مدينة المنيا، شهدت صباح اليوم حادث اصطدام قطار بسيدة تدعى «ميرفت.م»، 52 عاما، مقيمة بقرية البرجاية، أثناء عبورها مزلقان سكك حديد الأخصاص، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفي الحميات.