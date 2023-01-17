تشييع جثمان مشجع الإسماعيلي.. مات حزنا على هزيمة الدراويش

شيع الآلاف من أهالي مدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب عماد لبيب، كبير مشجعي الدراويش، من مسقط رأسه في منطقة المحطة الجديدة، إلى مثواه الأخير في مقابر الفردوس.

وانطلقت جنازة مشجع الدراويش من مسجد محمد أمين في المحطة الجديدة؛ وسط حضور عدد من مشجعي الإسماعيلي وغياب لاعبي ورموز الفريق ونجومه عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

حزن يسود منطقة المحطة الجديدة

وسادت حالة من الحزن بين أسرة وأقارب الشاب المتوفى وأهالي منطقة المحطة الجديدة، على وفاة الشاب الراحل لسمعته الطيبة، ووفاته بأزمة قلبية حادة تعرض لها الجمعة الماضية.

و أعلنت رابطة مشجعي الدراويش عن وفاة كبير مشجعي النادي الإسماعيلي، بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد سقوط الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بثلاثية الجمعة الماضية.

وبحسب أصدقاء الشاب فإنه سقط في مدرجات النادي الإسماعيلي خلال المباراة، وتوجهت له سيارة الإسعاف، وأجرت له الإسعافات الأولية إلا أنه نُقل إلى المستشفى عقب انتهاء المباراة لتعرضه لأزمة قلبية دخل بسببها إلى العناية المركزة.

وتوفى الشاب عماد لبيب مساء أمس الاثنين، متأثرًا بإصابته فيما نعى النادي الإسماعيلي الفقيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».