5 شروط لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية من العاملين بمحافظة الدقهلية

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة، لمن تنطبق الشروط التي حددتها وزارة التنمية المحلية لشغل الوظيفة، ويشترط أن يكون العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات.

وأوضح ديوان عام المحافظة، أن التقديم للوظيفة بدأ منذ يوم 17 يناير 2023 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2023، مشيرًا إلى أن شروط شغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة، جاءت على النحو التالي:

شروط شغل وظيفة رئيس وحدة محلية

1- مؤهل عال مناسب.

2- أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام محافظة الدقهلية أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على دورات تدريبية في مجال العمل.

5- القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير العمل وتبسيط إجراءاته.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة.

1- ملف يحتوي على طلب باسم محافظ الدقهلية لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية ومرفقا به أهم إنجازات المتقدم في مجال العمل ومقترح تطويري مبسط لتطوير العمل في الوحدات المحلية.

2- بيان حالة وظيفية.

3- شهادة قانونية بعدم توقيع أى جزاءات وكذا عدم الإحالة لأي محاكمات.

4- بطاقة الرقم القومى على أن تكون (سارية).

وعلى من يرغب فى شغل الوظيفة أن يتقدم بالأوراق المطلوبة لإدارة الموارد البشرية قيادات بديوان عام محافظة الدقهلية خلال الفترة من 17 يناير 2023 حتى 5 فبراير 2023.