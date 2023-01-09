انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس محافظة الدقهلية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس محافظة الدقهلية اليوم، وأدى 133 ألفًا و975 طالبًا وطالبة بالصف السادس امتحان اللغة العربية، و128 ألفًا و359 طالبًا وطالبة بالصف الأول الاعدادي، امتحان اللغة العربية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الاطمئنان ومتابعة سير الامتحانات وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

وأجرى ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحان بإدارتي أجا وغرب المنصورة التعليمية، إذ تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد فتوح الابتدائية، حيث أدى 120 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 6 لجان امتحانية، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

تفقد وكيل الوزارة لجان الفصل الدراسي الأول

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فقد تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الشهيد الدكتور خالد محسن الابتدائية، إذ أدى 94 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 5 لجان امتحانية، وتابع مدرسة نوسا الغيط الاعدادية بنين، حيث أدى 242 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، مادة اللغة العربية أمام 11 لجنة امتحانية، وتفقد مدرسة الشهيد السيد السيد عبده بسلكا التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث أدى 200 طالب وطالبة الامتحان أمام 10 لجان امتحانية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول تستمر حتى 25 يناير

وقال «شعبان»، إنّ اليوم، شهد انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تستمر حتى الأربعاء 25 يناير 2023، وفق الجدول المعتمد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب 332 ألفًا و402 من الذين يؤدون امتحاناتهم للمرحلة الإعدادية: «الصف الأول الإعدادي 128359 والصف الثاني الإعدادي 105130، والصف الثالث الإعدادي 118913، وإجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية 417 ألفًا و682 طالبًا «عدد طلاب الصف الرابع 139206 وعدد طلاب الخامس 144501 وعدد طلاب الصف السادس 133975».

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف عملية فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وشدد على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان ومنع الغش بكافة سبله، وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية.