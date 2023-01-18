أمين «زراعة الشيوخ»: قرار زيادة سعر توريد إردب القمح يدعم الفلاح

ثمن الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين بالدقهلية، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، موضحا أن القرار يصب في صالح الفلاح المصري.

الرئيس يضع تطوير قطاع الزراعة ضمن أولويات الدولة

أضاف «أبو الفتوح»، في بيان، أن الرئيس السيسي يضع تطوير قطاع الزراعة كواحد من أهم الملفات على مائدة الدولة خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم قطاع الزراعة في مصر.

ولفت أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق.

زيادة سعر توريد إردب القمح

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ قليل، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح جرى إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها لإردب القمح ليصل إلى 1250 جنيها.