رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين «زراعة الشيوخ»: قرار زيادة سعر توريد إردب القمح يدعم الفلاح

كتب:

يسرا البسيوني
05:06 م | الأربعاء 18 يناير 2023
جمال أبو الفتوح ـ أرشيفية

جمال أبو الفتوح ـ أرشيفية

ثمن الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين بالدقهلية، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، موضحا أن القرار يصب في صالح الفلاح المصري.

الرئيس يضع تطوير قطاع الزراعة ضمن أولويات الدولة

أضاف «أبو الفتوح»، في بيان، أن الرئيس السيسي يضع تطوير قطاع الزراعة كواحد من أهم الملفات على مائدة الدولة خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم قطاع الزراعة في مصر.

ولفت أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق.

زيادة سعر توريد إردب القمح

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ قليل، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح جرى إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها لإردب القمح ليصل إلى 1250 جنيها.

اقرأ المزيد:

رئيس حزب الجيل: زيادة سعر توريد القمح جاءت في توقيت مناسب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين

رئيس زراعة البرلمان: رفع سعر توريد قصب السكر مناسب.. وزيادة القمح قريبا

الرئيس السيسي يوجه بتحديد سعر توريد القمح ليكون ذو عائد مجز للفلاحين
بقلم يسرا البسيوني