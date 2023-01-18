تفاصيل حبس سائق سيارة نقل دهس شخصا في مدينة نصر.. والعقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق سيارة نقل، على خلفية اتهامه بدهس أحد الأشخاص في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العثور على جثة في الطريق

وكانت الأجهزة الأمنية، قد عثرت على جثة شخص مجهول الهوية على الطريق في منطقة مدينة نصر، وتبين أنه أصيب بسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة اصطدام سيارة به.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم، وهو سائق سيارة نقل، واتضح أنه مقيم في محافظة الجيزة، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بقتل شخص بالخطأ، يوضح المحامي بالنقص أشرف ناجي، أنه تطبق عليه المادة 238 من قانون العقوبات، إذ تنص على الآتي: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».