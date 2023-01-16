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ضبط سائق أتوبيس لسيره عكس الاتجاه في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
02:52 م | الإثنين 16 يناير 2023
متهم - صورة أرشيفية

متهم - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

السير عكس الاتجاه

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد الأتوبيس المشار إليه وتبين أنه تابع لإحدى الشركات الخاصة، تم ضبطه وقائده (مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

القبض على سائق الأتوبيس

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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