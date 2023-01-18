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قيس سعيد: توافق تونسي إيطالي على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري

كتب:

أ ش أ
05:35 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الرئيس التونسي

الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ونائب رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ووزير الداخلية الإيطالي، الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ آليات الدعم الثنائي للاقتصاد التونسي وتحفيز الاستثمارات الإيطالية بتونس في عدة قطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، مع نائب الوفد الإيطالي.

بيان الرئاسة التونسية

وتناول اللقاء - وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية - علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتميز القائمة بين تونس وإيطاليا والحرص المتبادل على تطويرها في شتى الميادين في الإطار الثنائي والأوروبي ومتعدد الأطراف.

تطرق اللقاء إلى قضية الهجرة غير الشرعية والتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمواجهتها تتجاوز البعد الأمني وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة الشرعية.

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بقلم أ ش أ