مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس تكشف كواليس الانتخابات التشريعية في البلاد

قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس، إن الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التونسية سيكون في 29 يناير الجاري، والحملة الانتخابية لهذا الدور انطلقت في 16 من الشهر ذاته، موضحة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية إطلاق حملة توعوية لحث التونسيين على أهمية وضرورة مشاركتهم في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع.

حشد كل الإمكانيات لتجاوز الضعف في نسب الإقبال

وأضافت نسرين رمضاني خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلامية آية الكفوري وليلاس كلوزي: «هذا بالطبع لأن نسب المشاركات في الدور الأول كانت ضعيفة، وتسعى الهيئة إلى حشد كل إمكانياتها لتجاوز هذا الضعف في نسب الإقبال، وللتتمكن من رفع نسب الإقبال في الدور الثاني».

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس: «الهيئة أعلنت أنها تباشر التحقيق في المناظرات التي ستجرى بين المترشحين للدور الثاني، والتي ستبث على التليفزيون، وستساعد الناخب إلى أي طرف سيصوت وإلى أي مرشح سيدلي بصوته».

بعض الانتقادات وجهت للهيئة لأنها منذ الدور الأول أخذت صلاحيات واسعة

وأشارت مراسلة القناة في تونس إلى أن هناك «بعض الانتقادات وجهت للهيئة لأنها منذ الدور الأول أخذت صلاحيات واسعة، فيما يتعلق بالإشراف ومراقبة الحملة الانتخابية، واعتبر البعض خاصة نقابة الصحفيين أن فيه تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري؛ إلا أن هيئة الانتخابات ردت على ذلك بأن لها كل الصلاحيات بموجب القانون».