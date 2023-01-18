تحالف الأحزاب المصرية: زيادة سعر توريد القمح خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ثمن المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة سعر إردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها، معتبرا تلك التوجيهات بمثابة انفراجة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

زيادة سعر توريد محصول القمح

وقال المهندس تيسير مطر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية بزيادة سعر توريد إردب القمح 250 جنيها، تؤكد أن الدولة المصرية تضع مصلحة الفلاح المصري نصب أعينها، كما أنها تعد محفزات إيجابية لتشجيع المزارعين على زيادة نسبة الرقعة الزراعية بمحصول القمح.

مكتسبات زيادة سعر توريد إردب القمح

وحول العوائد الاقتصادية والمكتسبات المستهدفة من القرار، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن رفع سعر توريد إردب القمح لـ 1250 جنيها، يسهم في الحد من كمية استيراد القمح، ما يترتب عليه توفير الدولار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين، إلى 1250 جنيه بدلا من 1000 جنيه، وذلك على هامش لقائه بفلاحين مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة حافز توريد إردب القمح، وفقا للتوجيهات الرئاسية.