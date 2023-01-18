تعيين إيهاب عبد الله عوض رئيسا لوحدة الذكاء الاصطناعي واستخدام ميتافيرس بقطاع أخبار المتحدة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور إيهاب عبد الله عوض، رئيسًا لوحدة الذكاء الاصطناعي واستخدامات ميتافيرس بقطاع أخبار المتحدة.

وذكر الطاهري، خلال تدوينه له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، معلومات عن الدكتور إيهاب عبد الله عوض، أبرزها:

- حصل على بكالوريوس إعلام وماجستير في الدبلوماسية العامه - كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- حصل على دكتوراه في الاتصال السياسي – جامعة إنتيجوا.

- أسهم في تأسيس عدد من القنوات والمواقع العربية.

- عمل باحثا وصحفيا رقميا بقناة «العربية» الإخبارية منذ 2014.

- في ديسمبر 2021، التحق بقناة «إكسترا نيوز».