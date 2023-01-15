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أحمد الطاهري: إطلاق أكبر برنامج توك شو بالمنطقة العريبة على قناة القاهرة الإخبارية قريبا

كتب:

محمود البدوي
04:17 م | الأحد 15 يناير 2023
أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق أكبر برنامج توك شو عربي عبر قناة القاهرة الإخبارية قريبا.

وكتب «الطاهري»، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «برنامج (هنا القاهرة) أكبر برنامج (توك شو) في المنطقة العربية ينطلق قريبًا من ستوديوهات القاهرة الاخبارية في مصر والسودان وتونس والأردن والعراق ولبنان».

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