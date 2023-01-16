رئيس «المصريين الأحرار» لـ أحمد الطاهري: الحوار الوطني يستهدف تعزيز الثقافة السياسية الحزبية

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ إجراء الحوار الوطني ليس أمرا سهلا على الإطلاق، إذ أنه في حاجة إلى إعداد جيد للغاية، مشيرًا إلى أن اليابانيين يستغرقون وقتا طويلا في الإعداد، لكن التنفيذ يكون أسرع لأن الأخطاء غير مسموح بها.

رفع المعاناة عن الشعب

وأضاف خليل، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «المواطن المصري سيشعر بنجاح الحوار الوطني حين يجد كل المشاركين فيه وضع النواة والحلول التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب في الأزمة الاقتصادية الموجودة».

وتابع: «من خلال رصدنا للشارع، فإن الأحزاب تقدم حلولا سياسية طبقا لأيدولوجيتها، مثل اليسار الذي ينتمي إليه حزب التجمع، وذلك من خلال برامج بالغة الدقة، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى التقريب بين الأحزاب السياسية والمواطنين».

جمهورية قوية عفية

وواصل: «الجمهورية الجديدة هي الجمهورية القوية العفية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي قوية اقتصاديا، وقوية في أفرادها وشعبها وجيشها وصناعتها وثقافتها وإعلامها، وهذه هي الجمهورية الجديدة».

وأكد أن الحوار الوطني يستهدف تعزيز الثقافة السياسية الحزبية: «الدولة تبذل كل ما في وسعها، ودور الأحزاب هو تقديم حلول، مثل الاستثمار والسياحة، يجب أن نوفر البديل وألا نقف عند حدود الانتقاد».