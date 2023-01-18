نقيب الفلاحين بالقليوبية: زيادة سعر توريد القمح خطوة في طريق الاكتفاء الذاتي

قال جلال عزت نقيب الفلاحين بالقليوبية، إن قرار الرئيس والحكومة، اليوم الأربعاء، برفع سعر توريد محصول القمح إلى 1250 جنيها للأردب بدلا من ألف جنيه، يعد خطوة هامه لزيادة التشجيع على التوسع في زراعة القمح وجذب مزيد من الفلاحين والمزراعين لزراعة هذه المحصول الاستراتيجي، وهو خطوة نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويسهم في بذل الفلاحين الجهد من أجل زيادة المساحات في ربوع مصر عامة والقليوبية خاصة والتشجيع على رفع إنتاجية القمح.

القرار جاء في الوقت الحاسم واتوقع زيادة مساحة القليوبية

وأوضح نقيب الفلاحين بالقليوبية لـ«الوطن»، أن القرار وتوقيته جاء في الوقت الحاسم وخاصة، وأن عددًا من المناطق لم تبدأ الزراعة حتى الآن والزيادة ستشجع المزارعين على التوجه نحو زراعة القمح، متوقعا أن تصل المساحة بعد القرار في القليوبية إلى 750 ألف فدان ويساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

الشكر للرئيس راعي الفلاحين وقطاع الزراعة

ووجه نقيب الفلاحين بالقليوبية الشكر للرئيس والحكومة على هذا القرار والجهود التي يشهدها قطاع الزراعة والمحاصيل بمصر، مشيرا إلى أن الرئيس يعطي كل يوم دروسًا لكل المسئولين برعاية كافة الفئات وخاصة الفلاحين، إذ أن هذا القرار سيساهم في حل أزمة مصر في هذا المحصول الرئيسي والأساسي ونسبة الزيادة ستدفع الكثيرين في زيادة المساحة.

فيما قال محمد الزعلوك عضو مجلس نقابة الزراعيين بالقليوبية لـ«الوطن»، إن قرار زيادة سعر أردب القمح في التوريد هذا الموسم سيكون له آثار إيجابية نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز سياسة الدولة للتوسع في محصول القمح، موجها الشكر للرئيس والحكومة على هذا القرار الذي يقلل من عمليات استيراد القمح في المستقبل وسيكون له آثر إيجابي.