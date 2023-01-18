وزير الطيران يستقبل رئيس مجموعة «شلهوب» القابضة لبحث زيادة استثماراتها

استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، باتريك شلهوب رئيس مجموعة «شلهوب»، والوفد المرافق له، فادي جبور المدير الإقليمي بالمجموعة، والمستشار أحمد سمير مستشار المجموعة، وعصام سليمان مدير المجموعة بمصر والعضو المنتدب لشركة «ماك» التابعة للمجموعة، وأمجد منير العضو المنتدب لشركة «مطار القاهرة للأسواق الحرة»، وأسامة عباس المدير المالي للشركة.

رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، بالوفد الاستثماري، وأكد أن مصر تدعم جذب الاستثمار الأجنبي بقوة، بما يحقق مصالح مصر والمستثمر، وأن الدولة منفتحة على كل الأفكار المطروحة، وتذلل الصعوبات أمام أي استثمار أجنبي ودعمه لنجاح المستثمر لزيادة استثماراته في مصر، وتوفير فرص عمل.

وأكد أن وزارة الطيران في ثوبها الجديد، على قدم وساق لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة من التنمية والاستثمار خلال الفترة الحالية، في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية بسبب الصراعات العالمية.

وتحدث باتريك شلهوب، عن المجموعة وحجم استثمارتها بعدد كبير من الدول، وعن دخولها للسوق المصرية عام 1969.

وأضاف أن المجموعة بدأت في السوق الحرة، ثم العلامات التجارية التي وصلت إلى 34 علامة تجارية عالمية، مثل ديور وشانيل ولاكوست ومايكل كورس، وغيرها من العلامات، وأن المجموعة مستعدة لضخ استثمارت جديدة في مجال الأسواق الحرة، وأن الشركة تسعى لدخول كل المطارات المصرية، خاصة أن المجموعة يعمل بها نحو 1000 موظف في مصر، وأن تاريخ المجموعة من التعاون مع وزارة الطيران والكيانات التابعة يعود لعقود.

وأكد فادي جبور، حرص المجموعة على نظرتها لمستقبل السوق المصرية، نظرا لأنها سوق استهلاكية كبيرة، ولها مستقبل كبير في الشرق الأوسط.

وبدوره، أكد منير غبور، أن شركة مطار القاهرة للأسواق الحرة، ترغب في دخول مطارات مصرية أخرى.

وقال عصام سليمان، إن مجموعة شلهوب، لها تاريخ في التعاون مع «مصر للطيران»، وكانت داعمة لها في خطط التطوير، والآن مستعدة لتقديم الدعم والتعاون.