وزير الطيران: استكمال منظومة التطوير ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في مقدمة أولوياتنا

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، اليوم، بمقر وزارة الطيران بمحرري شؤون الطيران المدني، واستعرض خلال اللقاء أهم المشروعات التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئات والشركات التابعة.

مراعاة البعد الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران، أنه تجري مراعاة البعد الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا لم يتم الاستغناء عن أي عامل بقطاع الطيران المدني المصري بدعم من الدولة المصرية في وقت استغنت فيه شركات ومطارات كثيرة في العديد من دول العالم عن العمالة.

الشركات لم تتأخر عن سداد أقساط القروض

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن وزارة الطيران ممثلة في الشركات التابعة لها لم تتأخر عن سداد أقساط القروض في مختلف المشروعات حتى في ظل جائحة كورونا التي تسببت في خسائر كبيرة لصناعة الطيران عالميا.

الاستغلال الأمثل للموارد وجذب مزيد من الاستثمارات

وأوضح الوزير، أن استكمال مسيرة التطوير لمنظومة النقل الجوي يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح، إذ تقدم الوزارة حوافز وتخفيضات لشركات الطيران بالمطارات السياحية تصل إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار والخدمات الأرضية.

استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات

وأشار وزير الطيران إلى استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث الأسطول الجوي للشركة الوطنية والتوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة وتعزيز نشاط الطيران منخفض التكاليف وتدعيم التعاون مع القطاع الخاص في كل المجالات وتدريب العنصر البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية للقطاع وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية بما يسهم في زيادة الاستثمارات بقطاع الطيران الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني ويحقق نقلة نوعية لقطاع الطيران المصرى وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

تعظيم الإيرادات وتقديم أعلى جودة من الخدمة

وأكد وزير الطيران، أنه يجري البناء على ما تم من جهد كبير لاستكمال منظومة التطوير بما يهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقديم أعلى جودة من الخدمة بما يليق بالمكانة الرائدة التي تتمتع بها مصـر في مجال النقل الجوي إقليميا ودوليا.

تشغيل الرحلات الداخلية

وقال إنه جرى تشغيل مطار سفنكس بعد تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون و200 ألف راكب سنويا وهو أحد أهم المطارات الجديدة وتم تشغيل الرحلات الداخلية منه في الأول من نوفمبر الماضي، كما بدأت الرحلات الدولية في الأول من ديسمبر الماضي.

تحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية

وتابع أنه يتم حالياًرفع كفاءة برج العرب وإنشاء أول مبنى جديد صديق للبيئة به، ومن المنتظر افتتاحه في يونيو المقبل، وتطوير مطار شرم الشيخ تزامناً مع قمة المناخ في نوفمبر الماضي بزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا، كما تشمل خطة التطوير مختلف المطارات وفي مقدمتها مطارات القاهرة والغردقة وسانت كاترين، وتم تحديث المنظومةِ الأمنية بالمطارات المصرية وفقَ أحدث المعايير العالمية وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لزيادة كفاءة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري.

وأضاف الفريق محمد عباس، أنه كان لدينا تحدٍ كبير خلال نقل وفود مؤتمر المناخ COP27، إذ جرى نقل ما يقرب من 36 ألف راكب وهو ما كان محل إشادة وتقدير من مختلف الجهات محليا ودوليا.

ربط مصر بكل الدول بشبكة جوية متكاملة

وأكد أن الوزارة تحرص على ربط مصر بكافة الدول بشبكة جوية متكاملة وفتح خطوطٍ جديدة حيث شهدت شركةُ مصر للطيران تحديثاً لأسطولها الجوي والتوسع في الشبكة الجوية حيث تصل خطوط مصر للطيران إلى 70 نقطة ونحو 1200 نقطة من خلال عضويتها في تحالف ستار العالمي، وتقوم شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران بالتكامل مع الشركة الوطنية بالتشغيل من مختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة إلى المقاصد السياحية المصرية وتوفر خدمة للراكب بسعر مناسب، في حين أن الشركة الوطنية مصر للطيران تعمل من خلال منظومة مختلفة في الخدمات المقدمة للراكب على متن الطائرة.

وقال إن شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني كانت تمتلك 12 طائرة، وأصبحت تمتلك الآن 24، ويصل في مارس المقبل إلى 30 طائرة ضمن أسطولها الحديث.

تحسين جودة الخدمة المقدمة للراكب

وأشار إلى أن المطارات المصرية حققت خلال 2022 أعلى معدلات التشغيل بعد أن استطعنا تجاوز أزمة كوفيد العالمية، إذ أن مطار القاهرة شهد مغادرة وسفر 77 ألف راكب في آخر يوم فى السنة الماضية بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، مؤكدا تحسين جودة الخدمة المقدمة للراكب بداية من دخوله المطار وحتى إنهاء إجراءات سفره على الكاونترات وعلى متن الطائرة.

وأوضح الوزير، الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مجال التأهيل العِلمي وتدريب العنصر البشري كونها صَرحاً تعليمياً على المستوى الإقليمي والدولي وتضم 3 كليات ومعهدين لتدريس علوم الطيران للدارسين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة ومختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن تدريب وتأهيل العنصر البشري على رأس أولويات استراتيجية وزارة الطيران بجميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة؛ بما يتواكب مع منظومة التطوير التي يشهدها قطاع الطيران.

مطار برنيس جاهز للتشغيل

وعن المطارات الجديدة، قال الوزير، إن مطار برنيس جاهز للتشغيل في حال طلب أي شركة طيران التشغيل منه، وبالنسبة لمطار العلمين الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 300 راكب /ساعة، استقبل العديد من الطائرات الخاصة في أغسطس الماضي، جاهزيته للتشغيل.

وأكد الوزير، أن الأنشطة الرياضية والثقافة الجوية من الملفات المهمة التي يجري دراستها حاليًا في إطار رؤية وزارة الطيران نحو تعزيز الأنشطة الرياضية في مختلف الهيئات والشركات التابعة.