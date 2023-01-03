وزير الطيران: استقبلنا 77 ألف راكب خلال الـ24 ساعة الأولى من 2023

كشف الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن حركة الطيران المدني سجلت يوم الأحد الماضي، أول أيام العام الجديد، نحو 77 ألف مسافر ومغادر، وهي طفرة وبداية مبشرة نتمنى أن تستمر بفضل جهود العاملين بقطاع الطيران المدني بمختلف إدارته، مشيرا إلى أن القطاع يبني على ماسبق، حيث تم تعديل مسيرة القطاع عدة مرات، حتى أصبحنا عفي ما نحن عليه الآن.

وأضاف حلمي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمحرري شؤون الطيران المدني، مسيرة التطوير في المطارات مستمرة، حيث افتتحنا مطار سفنكس، وافتتحنا تطوير مطار شرم الشيخ، وعدد من المطارات تم تطويرها، وجارٍ تطوير عدة مطارات أخرى وفي مقدمتها مطار برج العرب ومن المنتظر افتتاح تطويره خلال يونيو المقبل.

وقال إن مطار البردوبل جاهز للافتتاح الآن، وبالنسبة لمطار العلمين الجديدة، استقبل العديد من الرحلات الخاصة، على أن يبدأ استقبال المسافرين والرحلات الجوية الكبيرة بداية من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدني نجح في نقل نحو 36 ألف مسافر، خلال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، ونسعى لتطوير كل الخدمات المقدمة، وتسعى لجودة منتج تعيد السائح إلى اختبار شركتنا َخلال رحلاتها المباشرة.َ

وتابع الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن الحمد لله حركة الطيران المدني لم تتعثر لدينا مثلما تعثرت شركات كبيرة حول العالم، لأننا حافظنا على موظفينا بدعم من الدولة.

وقال الوزير: «لدينا شركات طيران وطنية تتبع الوزارة، مثل إير كايرو وتلتي أصبحت تمتلك أسطولا يضم 24 طائرة الآن، وتعمل بتكلفة اقتصادية منخفضة التكاليف»، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على ذراعين هما مصر للطيران وإير كايرو، والذراعان يوفران للركاب خدمة مميزة، كما نمتلك شركة سمارت للطيران للرحلات الخاصة.

وقال الوزير: «لدينا أكاديمية للطيران، تضم عددا من الكليات التي تستقبل مصريين ووافدين من عدة دول، ومسيرتها تسير في تقدم».

وزير الطيران المدني: نسعى لتطوير مطاراتنا وقادرون على السداد

وقال حلمى إن شركة مصر للطيران تحقق خسائر، ونعمل الآن على تقليل حجم الخسائر، حيث استقدمنا بيت خبرة لإجراء دراسة، حديثة، بمعرفة شركة لوفتا هانزا، وبعد هروج الدراسة، شعرنا أننا غير راضين على الدراسة، لأنها ترفض زيادة أسطول الشركة الوطنية القابضة مصر، ولأننا نسعى لتنمية الأسطول، ونسعى لتنمية الشبكة.

وأضاف أنه تم تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بحوالي مليار جنيه، وتطوير سفنكس تكلف حوالي 2 مليار، ومطار سانت كاترين نحو 3 مليارات جنيه، وتم تكلفة تطوير مطار برج العرب بحوالي 68 مليون دولار بقروض ميسرة، وقادرون على السداد بفضل الله.

وتابع، مطار سفنكس الدولي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه بعد تطويره خلال أكتوبر الماضي، فقررنا أن تتحمل شركة إير كايرو رحلات الطيران بالمطار، خاصة أنها منخفضة التكاليف، ولدينا الآن أسطول محترم.

وأضاف أن مصر للطيران تمثل الحضارة المصرية الحديثة، صحيح لدينا خسائر، ولكن أي حضارة تصعد وتنزل، ولكن الدولة لن تسمح باستمرار الخسائر، ولم أسمع عن خصخصة مصر للطيران.

وزير الطيران: لن نسكت على تقصير ونعاقب المقصرين بالقانون

وقال وزير الطيران المدني، «لن نسكت على تقصير، ولن نسكت على المقصرين، وكل مكلف بعمل يقصر فيه سيتم إقصاؤه عن عمله، ولدينا قطاعات بها نقص، وأخرى متضخمة، لذلك نعيد ترتيب البيت من جديد»، مشيراً إلى أن إساءة استخدام الحقوق تسبب في العديد من المشكلات التي نعمل الآن على إصلاحها.

وأضاف أنه جارٍ العمل على الانتهاء من هيكلة الشركات بما يناسب وصع كل شركة، مشيراً إلى أن شركات الوزارة تعمل مثل باقي الشركات حول العالم، ولم نقصر في سداد أي قرض، ومطار العلمين يستقبل الآن أي عدد من الركاب، مشيرا إلى أن أحلام وزير الطيران المدني، أن تصل رحلاتنا إلى كل قارة أفريقيا، ولكل نقاط في العالم، ونعمل على تطوير الأداء البشري، مما تسعى لتطوير أداء العاملين بالوزارات داخل المطارات، ونعمل على تطوير كل شيء، وكل نقطة في المطارات المصرية.

وأضاف أن مصر للطيران تصل إلى حوالي 70 نقطة، والتحالف تصل إلى حوالي 1200 نقطة حول العالم، ولدينا 50% للمطارات السياحية، ونحصل أقل رسوم تحصيل حول العالم، لدعم السياحة، وبزيادة عدد المسافرين خلال الفترة المقبلة.

وقال حلمى «نسعى دائما لزيادة دخل القطاع، ولم نتعنت مع أحد خاصة من العاملين لدينا»، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الرحلات تخضع لمتغيرات السوق، وتعود للمنافسة، ولم نتخذ قرار بزيادة الأسعار، إلا بعد دراسة جيدة، وبعد دراسة التزامات التشغيل.

وزير الطيران: نقدم 50% تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية

وقال وزير الطيران المدني إن الوزارة تقدم تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار لشركات الطيران في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وجميعها مطارات سياحية، وأكد الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني،خلال لقاءه مع محرري وزارة الطيران المدني، أن استراتيجية وزارة الطيران تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيمها وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر تحقيقاً لأهداف الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح

وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل

وقال حلمي إنه اعتبارا من مارس المقبل سيكون مطار العلمين جاهز لاستقبال جميع رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، وسط تجهيزات على كافة المستويات.

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال لقاءه مع محرري وزارة الطيران، أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف المطارات المصرية، مشيرا إلى أن مطار برج العرب كان مخطط افتتاح أعمال التطوير به بمبنى الركاب 2 في شهر مارس المقبل، ولكن مازالت الأعمال مستمرة ومتوقع أن يتم افتتاحه يوليو القادم.

وأضاف وزير الطيران، أن مطار برنيس جاهز أيضا لتشغيل شركات الطيران، في الوقت الذي تم افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الرحلات الدولية والداخلية أيضا خلال الشهرين الماضيين.