وزير الطيران لـ إيمان الحصري: رفع الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس إلى 900 راكب

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنّ مطار سفنكس جرى افتتاحه عام 2019، وكانت طاقته الاستيعابية 300 راكب في الساعة، وجرى استغلال فترة كورونا لزيادة هذه الطاقة لتكون 900 راكب «450 وصول ومثلهم مغادرة»، مشيرًا إلى أنّ المساحة السابقة كانت 4500 متر مربع، وأصبحت 23 ألف متر مربع.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc: «جرى زيادة كل ما يخدم هذا العدد من الركاب، ونراعي عدم حدوث تكدسات، وهذا المطار لن يغني عن مطار القاهرة، لكنه قيمة مضافة لحركة النقل الجوي في القاهرة ومصر عموما».

وتابع وزير الطيران المدني: «نفذنا بعض الإجراءات التصحيحية لمسارات حركة الركاب ودخول وخروج العربيات ووصول الطائرات والتنسيق بين وحدات المراقبة الجوية سواء في مطار القاهرة أو مطار سفنكس، كل تلك صعوبات قابلتنا استطعنا التغلب عليها، ومطار سفنكس يعمل طيران داخلي ودولي، ولدينا 12 رحلة داخلي في الأسبوع من سفنكس إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ».

وواصل: «بالنسبة لتسعيرة تذكرة الطيران نحاول تقليلها، ولكن ارتفاع أسعار الوقود عامل مؤثر في التسعير، والأمر كله متعلق بالعرض والطلب».

تثبيت سعر التذكرة

وأوضح: «بالنسبة لتثبيت سعر التذكرة، فإن الرحلة الجوية إذا كانت شارتر يتم استكمالها بمعرفة الشركة الخاصة دون خسارة، ونخطط لتخصيص رحلتين للرياض ومثلهما لجدة في الأسبوع، وطبقا لطلبات الحجوزات الواردة من شركات الطيران، فتحنا مطار سفنكس لجميع الشركات والمدن داخل وخارج الجمهورية»، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمسافرين في المطارات وعلى الطائرات وما بعد وصول الراكب إلى المطار.

نقل 36 ألف راكب خلال فعاليات COP27

وأشار إلى أنّ مدينة شرم الشيخ شهدت نقل 36 ألف راكب من داخل وخارج الجمهورية خلال فعاليات COP27، وهذا الأمر يشير إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وقادرة على المنافسة.