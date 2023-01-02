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وزير الطيران: زيادة أسطول «إير كايرو» إلى 30 طائرة بحلول نهاية مارس المقبل

كتب:

أيمن حمزة
02:04 م | الإثنين 02 يناير 2023
الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني

الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنَّ شركة «إير كايرو» سيصبح عدد اسطولها بحلول نهاية مارس القادم 30 طائرة، مشيرًا إلى أنَّ عدد الطائرات الآن بالشركة 24 طائرة فقط. 

وأضاف وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمحرري شئون الطيران المدني: «نعمل كخلية عمل ونعمل بروح الفريق في إدارة المطارات المصرية بشكل عام، ومطار القاهرة الدولي بشكل خاص، لزيادة معدلات النمو».

وأضاف وزير الطيران، أنَّ مطار شرم الشيخ حقق حركة طيران بلغت لـ32 ألف رحلة خلال العام، مشيراً إلى أنَّ القطاع بعمل على وقف نزيف الخسائر، وجار إعادة تخطيط المكاتب الخارجية، وهناك طائرات كانت متوقفة عم العمل وعادت للخدمة، وأخرى سيتم إيقافها.

وتابع وزير الطيران: «نطور الآن مطارات أسوان وسانت كاترين وبرج العرب، ونسعى دائما لتطوير جميع إدارات القطاع».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.