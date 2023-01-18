علا رامي تنشر صورا من كواليس مسرحية «شفيقة المصرية»

تواصل الفنانة علا رامي، البروفات النهائية بمسرحية «شفيقة المصرية» التي تشهد عودتها إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، ومن المُقرر عرضها على مسرح البالون خلال الفترة القليلة المُقبلة.

انطلاق مسرحية شفيقة المصرية قريبًا

ونشرت علا رامي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس مسرحيتها الجديدة، مُعلقة عليها: «قريبًا جدًا شفيقة المصرية على مسرح البالون».

أبطال مسرحية شفيقة المصرية

ويُشارك في بطولة مسرحية شفيقة المصرية، عدد كبير من الفنانين بجانب علا رامي؛ أبرزهم محسن صبري، ومنة جلال، ودعاء سلام سوليست فرقة رضا، ومحمد حسني، وهاني النابلسي، وفادي خفاجة، والمطرب أكمل، وهي من تأليف مصطفى سليم، وألحان صلاح الشرنوبي، وأشعار جمال بخيت، وديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.

مسرحية شفيقة المصرية، تنتمي إلى المسرحيات الغنائية الاستعراضية، إذ تدور أحداثها في إطار اجتماعي حول راقصة قبطية تدعى شفيقة.