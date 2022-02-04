علا رامي: عانيت كثيرا من كلام الناس بس مابقتش أسمع خلاص.. كلامهم في الهوا

علقت علا رامي على الصورة التي اقتصت لها من فيلم «حنفي الأبهة» لقبلة بينها وبين عادل إمام، قائلة: «عانيت كثيرًا من كلام الناس بس مابقتش أسمع خلاص.. كلامهم في الهوا».

فرحت برد فعل ابني بالبوسة

وعن رد فعل ابنها بكتابة منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإعلان فخره بوالدته رغم حملة تشويهها، قالت علا رامي، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «فرحت برد فعل ابني بعد مشهدي أمام عادل إمام في حنفي الأبهة».

منى زكي صدمت الجمهور في «أصحاب ولا أعز»

كما علقت علا رامي خلال حوارها بالبرنامج، على الانتقادات التي تعرضت لها منى زكي مؤخرًا بعد فيلم «أصحاب ولا أعز»، قائلة: «أعجبت برأي زميلتي رانيا محمود ياسين عن فيلم أصحاب ولا أعز، لأني أعتقد أن الهجوم على الفيلم بسبب صدمة الجمهور في الفنانة منى زكي.. هي ماعملتش حاجة غلط».

الجواز الناجح لازم يبقى اتنين من نفس البيئة

وتابعت علا رامي: «الجمهور اعتاد على أدوار منى زكي التي تظهر بها وهي فتاة لطيفة أو الأعمال الاجتماعية، ولكنه فوجئ بعد طرح الفيلم بدور مختلف».

وكشفت علا رامي خلال حوارها بالبرنامج، عن رأيها في زواجها من الفنان «أبو الليف»، ومن ثم الانفصال منذ فترة، قائلة: «بعد جوازي من أبو الليف اكتشفت أن الجواز الناجح لازم يبقي بين اتنين من نفس البيئة».

علا رامي: «مش هاتجوز تاني»

وتابعت علا رامي: «مش هاتجوز تاني عاوزة أكمل حياتي براحتي وبمزاجي لا حد يقولي روحتي ولا جيتي كفاية كده، التحكمات مش حلوة، بعد انفصالي عن أبو الليف تقدم لي الكثير من العرسان ولكني رفضت وانفصالي عن أبو الليف يرجع للتحكمات الكثيرة».