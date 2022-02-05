علا رامي: «مش هتجوز علشان محدش يتحكم فيا».. ومبروك عطية يرد عليها بنصيحة

انتقد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، تصريحات الفنانة علا رامي خلال استضافتها في احد البرامج، بشأن تحكم الزوج، وقالت رامي، ردًا على سؤال "هل في نية للزواج مرة أخرى": لا، مبفكرش أتجوز تاني خالص لأني بحب الحرية ومبحبش حد يتحكم فيا.

نصيحة مبروك عطية للفنانة علا رامي

وقال عطية، خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لو أنا أي إنسان تقبلي منه النصيحة، فأنا أريد أن أصحح لكي معلومة وليس شرطًا أنّ تقتنع علا رامي، ولكن رسالتي لأي بنت تكون تلك الفكرة مسيطرة عليها»، مضيفًا: «يعني الراجل يبقى قاعد الساعة 3 الفجر ويلاقي زوجته بتتجهز وخارجة وميسألهاش رايحة فين!».

وتابع: هناك فرق بين التحكم والاهتمام، وإذا كانت هذه الأمور في ذهنك تحكم، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى راع مسؤول عن رعيته، مستطردا: «ألف باء في المسؤولية هو سؤال الزوجة أو الإبنة أو الإبن، والعكس من حق المرأة أن تسأل زوجها».

واستكمل قائلا: قد تكون الطريقة احيانا يظهر فيها التحكم، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح للشباب، حيث أنّ الإهتمام له أسلوبه، وهناك فرق في طريقة الأداء.

الفرق بين الاهتمام والمسؤولية

وقال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه يوجه التحية للفنانة علا رامي، لأنها اعتبرت هذا الاهتمام تحكم فقررت عدم الزواج، وهذا قرارها، «تعذبي نفسك ليه ياختي، وتجيبي حد يحبس حريتك ليه، بناقصه».

وأشار عطية، إلى أنّ علا رامي لم تظلم احدا، وقد تكون ظلمت نفسها، مؤكدًا أن رسالته ليس لعلا رامي، ولكن هناك من يظلم نفسه، فقد يكون متخذ قرار عدم الزواج ظالما لنفسه، وما نحاول فعله هو ازالة هذه الأفكار من الرأس وتوضيح الفرق بين التحكم والاهتمام.

وقال: «لو هنمشيها تحكم، يبقى ملعون أبو الزواج»، مضيفا، ان هذه خيبة أمل، مستعينا بالآية الكريمة في سورة النساء: «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا»، لافتًا أن هذا ما قاله الشيطان لربنا سبحانه وتعالى، ولهذا فقد يعتبر البعض أن الاهتمام تحكم، ويكون وقتها الزواج سنة الله في خلقه ملعون في كل كتاب، بحسب تعبيره.