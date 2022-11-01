علا رامي: قفلت باب الزواج.. وهناك أعمال لن أقدمها لو عاد بي الزمن

أثارت الفنانة علا رامي الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن أعمالها الفنية، مؤكدة أن هناك عددا من أعمالها الفنية، لو عاد بها الزمن لن تقدمها، وهي الأعمال التى قدمتها في بدايتها قائلة: «في الأول كان بيتعرض عليا أفلام اسمها أفلام مقاولات، كانوا تلت أو أربع أعمال، عملتهم كده يعني مش بإتقان».

وظهرت علا رامي، مؤخرا كضيفة فى أحد البرامج التليفزيونية، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من التصريحات التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال الغاضبة من البعض، واستحسان من البعض الآخر.

السر وراء حفاظها على رشاقتها

وتحدثت الفنانة علا رامي خلال الحلقة، عن السر وراء حفاظها على رشاقتها، فقالت إنها في الأصل خريجة المعهد العالي للباليه، لذلك فطبيعة جسدها رشيقة، حتى وإن جلست فى المنزل، كما حدث مؤخرا بسبب كورونا، والاتجاه إلى الأكل.

علا رامي تتحدث عن الزواج

كما تحدثت علا رامي عن إمكانية الزواج مجددا، فقالت: «أنا خلاص قفلت الباب ده خالص، فيه عروض كتير، بس أنا مش عاوزة، عاوزة أفضل قفلاه، لأن خلاص مبقاش في العمر أد اللى أنا عيشته، وقفلته لأن مش هبتدي من الأول خالص، ونقعد نفهم بعض».