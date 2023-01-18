مزارعو الشرقية يشيدون بزيادة سعر توريد القمح: يساهم في توسيع زراعته

أشاد مزارعون بمحافظة الشرقية، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين في محافظة الدقهلية.

زيادة سعر توريد أردب القمح لـ 1250 جنيها

وقال مجدي البقري أحد المزارعين بمركز الحسينية، إن قرار الرئيس بزيادة سعر أردب القمح يأتي في صالح المزارعين خاصة بعد زيارة الأسعار ومقومات الإنتاج واتخاذ الدولة موقفا جادا للسيطرة على الأسعار خاصة السلع الأساسية، مؤكدًا أن زيادة سعر توريد أردب القمح محاولة لسد الفجوة لمساعدة الفلاحين لتحقيق أدنى هامش ربح للفلاح.

مزارعون يشيدون بزيادة سعر توريد الأردب

وأشار «البقري»، إلى أن القمح المصري من أجود أنواع القمح العالمية، والتي تقل بها نسبة الأرجوت فضلا على أنه أصبح يمثل اقتصاد الأسرة المصرية وتولي الدولة اهتماما كبيرا بزراعة القمح وتخزينة حيث أنشئت صوامع خاصه لذلك والحفاظ عليه.

وأضاف جمال متولي، أحد أهالي القنايات، أن القرار جاء في، وقت مناسب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، وناشد بتوفير الأسمدة والتقاوي في الجمعيات الزراعية حيث يضطرون لشراء أكثر من نصف الكمية المطلوبة من محلات الأسمدة الزراعية.

من جانبه، قال المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، إن المحافظة تستهدف هذا العام زراعة 443 ألف فدان من محصول القمح، منها 42 ألف فدان بنظام المصاطب، مضيفا أن هذا الموسم شهد إقبالا من المزارعين على زراعة القمح الذي يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ أنه تم زراعة أكثر من 95% من المساحة المستهدفة.