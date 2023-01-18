مزارعو السويس: زيادة سعر توريد القمح يعطي حافزا لكثرة الإنتاج والتوريد

أكد عدد من مزارعي محافظة السويس، أن زيادة سعر توريد القمح 25% يعطي دفعة وحافزاً للفلاح لزيادة الإنتاج وكذلك توريد الناتج من الأرض دون حجز جزء منه.

القرار يخفف من الأحمال والأعباء المرهقة للفلاح

قال أشرف توفيق رئيس جمعية شباب الخريجين الزراعية بالقطاع الريفي بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن زيادة سعر توريد القمح يخفف من الأحمال والأعباء التي ترهق الفلاح وستساعده على استخراج ناتج أفضل فتحريك سعر القمح بالزيادة سوف يحسن من أداء الفلاح سواء في زراعة الأرض أو المستلزمات الخاصة بالزراعة.

خطوة جادة لدعم الفلاح من القيادة السياسية

من جانبه، أكد حسين عبد الدايم من قرية الشلوفة بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة سعر توريد القمح بمقدار 250 جنيها 25% من أهم فوائده تشجيع الفلاح على توريد ناتج الأرض من الأقماح بالكامل وعدم حجز جزء منه واستخدامه كعلف نظراً لارتفاع قيمته الغذائية ولوجود فارق في السعر بينه وبين الذرة فالآن سوف يكون المزارع أكثر حرصاً على زيادة الإنتاج وزيادة التوريد نظرا لارتفاع سعر التوريد وهو ما يمثل خطوة جادة لدعم الفلاح من القيادة السياسية.