عضو بـ«الشيوخ»: رفع سعر توريد القمح خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي

ثمن النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها بتوجيه من الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه جيدا للغاية، وداعم لقطاع الزراعة والفلاحين المصريين؛ فالقمح محصول استراتيجي من الدرجة الأولى.

مستقبل الزراعة في مصر

ولفت عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إلى الطفرة التي شهدها قطاع الزراعة على مدار السنوات الماضية سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، والبدء في مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة رهان حقيقي على مستقبل الزراعة في مصر.

وشدد على دور الدولة الداعم للفلاح المصري، قائلا إن رفع سعر أردب القمح، باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية المهمة من شأنه تعزيز الأمن الغذائي لمصر وتوفير سلعة الدقيق.

تطور كبير في دعم قطاع الزراعة

وتوقع عبده أبو عايشة، أن تشهد الفترة المقبلة تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.

واختتم أن تطوير المنظومة الزراعية والنهوض بها والوصول بالصادرات الزراعية لما يقارب الـ40 مليار جنيه سنويا، إنجاز حقيقي للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ويحسب لخطواتها الاقتصادية.