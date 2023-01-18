مزارعو المنيا يشيدون بزيادة سعر توريد إردب القمح: تقدير لتعب الفلاحين

أشاد مزارعو محافظة المنيا، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد القمح للموسم الجاري 2023 بواقع 1250 جنيها للأردب الواحد، بدلا من 1000 جنيه بزيادة تقدر بنحو 25%، ما اعتبره المزارعون في المحافظة خطوة هامة لزيادة مساحات الأراضي المنزرعة في المنيا التي تعد الأولى في إنتاج القمح بصعيد مصر، حيث تجاوزت المحافظة المستهدف في الموسم الماضي بإنتاجية اقتربت من نصف مليون طن لأول مرة.

زيادة المساحات المنزرعة بالقمح

وقالت ماجدة عزت بهجات، من صغار المزارعين، بمركز أبوقرقاص، في جنوب المحافظة، إن قرار الرئيس السيسي تحفيز هام للجميع خاصة صغار المزارعين، مؤكدة أن المساحات المنزرعة بالمحصول ستزيد هذا العام بسبب قرار الرئيس الصائب، مما سيد الفجوة الكبيرة التي كانت تظهر في السنوات السابقة، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.

بشرة خير بزيادة سعر الأردب

ووجه المزارع فتح الله خليل، رسالة شكر للرئيس، قائلًا: «نشكره ونقول له كتير خيرك هذا تقدير واضح لشقى وتعب وعرق ومجهود المزارعين، فزيادة سعر الأردب خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بشرة خير»، مؤكدا أن مزارعي المنيا يهتمون منذ القدم بمحصول القمح، لأن أراضي المحافظة جيدة وتحقق إنتاجية وفيرة.

وقال سيد محمد رمضان من قرية تلة بمركز المنيا، إن المزارعين يزرعون القمح باستمرار لأنه قوت البلاد، مشيدا بقرار الرئيس بزيادة المحصول بهذه النسبة الكبيرة التي لم تحدث من قبل، مطالبا مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات بتسهيل عمليات الفرز وتسليم مبالغ التوريد بشكل سريعا للمزارعين مع بدء موسم الحصاد مطلع شهر أبريل المقبل.