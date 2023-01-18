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الرئيس الأوكراني: روسيا تستهدف حياة الملايين في بلادنا

كتب:

محمود البدوي
07:36 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تستهدف حياة الملايين في أوكرانيا، موضحًا أن كييف ستتجاوز التهديد الحالي.

التقليل من شأن التهديدات

وطالب الرئيس الأوكراني، خلال كلمته أمام منتدى دافوس، اليوم، التي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، العالم بضرورة أن يقلل من شأن التهديدات عن طريق الاتحاد، مؤكدًا أن العالم سينتصر، وحان الوقت لتحقيق ذلك، موضحا حاجة كييف إلى أنظمة دفاع جوي فورًا. 

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بقلم محمود البدوي