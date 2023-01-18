حمدين صباحي يغادر مستشفى العجوزة.. والأطباء ينصحون بمنع زيارته لفترة

غادر حمدين صباحي السياسي البارز، مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة مساء اليوم، وانتقل إلى منزله، بعد أن قضى بالمستشفى عدة أيام، خضع خلالها للعلاج من آلام في الرئة.

وكشفت مصادر مقربة من «صباحي» لـ«الوطن»، أن الأطباء نصحوا بأن يتلقى أكبر قدر من الراحة، وشددوا على منع الزيارة عنه، إلا للضرورة القصوى، حرصا على وضعه الصحي، وتمكينه من تلقى العلاج والرعاية اللازمة بشكل أفضل.

وكان حمدين صباحي، تعرض لآلام مفاجئة في الرئة، استدعت نقله، قبل أيام، بشكل عاجل إلى المستشفى للعلاج المكثف.

صباحي: أطمئن الجميع.. وعلاجي مستمر لفترة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تحدث «صباحي» عن وضعه الصحي قائلا: «الحمد لله على فضله ونعمته، أحب أن أطمئن الجميع أنني بخير وتحسن وضعي الصحي كثيرا بعد وعكة طارئة اضطرتني لدخول المستشفى للراحة، وتلقي العلاج لبعض الأيام».

وكشف صباحي في تصريحاته لـ«الوطن»: «سأستمر الفترة المقبلة في تلقي العلاج لحين تمام الشفاء، بفضل الله سبحانه وتعالى».

وأكمل السياسي البارز تصريحاته قائلا: «أطمئن كل من غمرونى بمشاعرهم الدافئة وإهتمامهم الكريم، من الأهل والأصدقاء والرفاق والأحباب، وكل هؤلاء الذين داوموا على السؤال عنى فى الفترة السابقة وأعبر عن خالص ودى وإمتنانى لهم».

حمدين يتوجه بالشكر لإدارة مستشفى العجوزة

ووجه «صباحي» الشكر العميق للقائمين على مستشفى العجوزة على الفترة التي قضاها بها للعلاج قائلا: «أتوجه بالشكر لإدارة مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة وطاقمها الطبى وفريق التمريض وجميع العاملين بها على حسن اهتمامهم ورعايتهم».

ومن جهتهم، شدد الأطباء المعالجون لحمدين صباحي أثناء إتمام إجراءات خروجه من المستشفى، على أهمية الالتزام بتوجيهات منع الزيارة عنه وعدم تعرضه لأى إجهاد، وناشدوا أسرته وأصدقاءه الحرص على راحته أثناء فترة العلاج في المنزل والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة والرعاية اللازمة.