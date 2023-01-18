محمد منير يروج لحفله في دبي.. ممنوع حضور الأطفال أقل من 5 سنوات

روج الفنان محمد منير عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الجديد المقرر إقامته في دبي يوم 19فبراير.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في دبي

وكشفت الشركة المنظمة للحفل اسعار تذاكر حفل منير وشروط الحضور، إذ يترواح سعر التذاكر بين:

70.16 درهم لفئة Fanpit

154.36 درهم لفئة VIP

كما وضعت الشركة المنظمة للحفل قواعد لحضور الأطفال، حيث منعت حضور الأطفال الأقل من 5 سنوات، والأطفال الأقل من 7 سنوات الدخول دون تذكرة، أما الطفل من 7 سنوات يدفع تذكرة.

حفل محمد منير في رأس السنة

وأحيا الفنان محمد منير ليلة راس السنة، حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد، داخل جويل سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة، وافتتح منير الحفل بأغنية «يا عروسة النيل» وبعدها قدم مجموعة كبيرة من اغانيه القديمة والحديثة منها «هيلا»، «ريشة في هوا»، «شوكولاته»، «يونس»، «علموني» إلى جانب أغنيته الجديدة «للي» والتي تفاعل معها جمهور منير بالتصفيق والغناء.

منير يروج لحفل ليلة رأس السنة

وقبل حفل محمد منير بأيام، حرص على الترويج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يوم 30 ديسمبر، بالقاهرة الجديدة مستنيكم».