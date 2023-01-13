محمد منير يستقبل أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس في منزله (صور)

استقبل الفنان محمد منير، داخل منزله في الساعات الماضية، كل من الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، وبصحبتهم المذيعة جيهان عبدالله، مقدمة برنامج أجمد 7 الساعة 7 عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث استقبلت الثلاثي في برنامجها مساء الخميس، وعقب انتهاء البرنامج، توجهوا إلى منزل الكينج للاطمئنان على حالته الصحي، وتهنئته بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

السهر والانبساط

وكانت جيهان عبدالله، استضافت أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس، للحديث عن كواليس تصوير أغنية السهر والانبساط، التي جمعت بينهم للمرة الأولى، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية.

زيارة لبيت الكينج محمد منير

وخلال الحلقة تطرق الحديث إلى الكينج محمد منير، والتعاون الذي جمعه وأكر حسني، من خلال أغنية للي، التي كتبها ولحنها له الأخير، وحققت أكثر من 16 مليون مشاهدة، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتريند تويتر ويوتيوب.