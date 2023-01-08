كوثر مصطفى لـ«ملعب الفن»: تعاون فني جديد مع محمد منير قريبا

قالت الشاعرة كوثر مصطفى، إنّها تعاونت مع المطرب الكبير محمد منير في ألبوم افتح قلبك عام 1994، لكنها تعرفت عليه من خلال فيلم «طعم الدنيا» إخراج خيري بشارة، حيث قدمها له، وقال إن كوثر مصطفى ستكتب أغاني الفيلم، وكان منير مترددًا في البداية، لكن عندما سمع الأغاني المكتوبة وافق، «هيبقى في تعاون جديد قريبا معه».

وأضافت «مصطفى» خلال حوارها مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»: «عملنا أغاني الفيلم كلها وسجلناها، لكن الفيلم لم يكتمل، وتعاوننا مع بعض، سافرت خارج مصر وسلمت منير أغنيتين، وعندما عدت إلى مصر، كان منير نفذ إحداهما وهي ساح يا بداح، وفرحت كثيرا بها».

وتابعت كوثر مصطفى: «في الألبوم التالي طلب مني منير 3 ألحان، منها أغنية شتا، ثم استمر التعاون بيننا في عدد كبير من الأغاني، منها سو يا سو وبكار».

وحول أغنية بكار، قالت: «بكار ولد جنوبي، وطلبت منى أبو النصر من محمد منير أغنية لفيلم قصير بهذا الاسم، فطلب التعاون معي، وبالفعل نجح الفيلم والأغنية، وحققت نجاحا كبيرا، فتم تحويلها إلى مسلسل كارتوني».

وحول سر توقف التعاون بينها ومحمد منير، قالت: «كل فنان بيبقى محتاج يغير كل فترة، ويقدم مفردات وأفكار جديدة، استمريت مع منير وعملت معاه 28 أغنية، مكنتش أطلب منه أو أفرض عليه أكتب له أكتر من كده، وإحنا صحاب وأخوات».