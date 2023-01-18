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تحويل طريق أولاد الشيخ بدار السلام إلى محور جرجا بسوهاج حتى الأحد المقبل

كتب:

شيماء دراز
08:01 م | الأربعاء 18 يناير 2023
محور جرجا دار السلام

محور جرجا دار السلام

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام سوهاج، قطع الطريق الرئيسي بقرية أولاد الشيخ شرق بالمركز؛ لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بدءا من غدًا الخميس 19 يناير الجاري من العاشرة مساء حتى يوم الأحد الموافق 22 يناير الجارى، وفقا لتصريح المحاسب محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج لـ«الوطن».

قطع الطريق لأعمال حياة كريمة

وأوضح المحاسب محمد السيد عوض، أن القرار أتى بناء على الإشارة الواردة للوحدة المحلية، نظرا للأعمال الجارية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لذا تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين المتأثرين بقطع الطريق سلك الطريق البديل عن طريق محور جرجا.

حملات نظافة مستمرة بدار السلام

وفى إطار آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، حملات النظافة والإنارة بالمدينة والقرى، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشارع، حيث تمت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بطريق النغاميش - الكشح وقرية الخيام.

وأفاد محمد السيد عوض، أن حملات النظافة والانارة مستمرة بشكل يومي بالمدينة والقرى التابعة لها من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق والإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق ورضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

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