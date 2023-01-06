شريان حياة في الصعيد.. محور «أبو تشت – دار السلام» على النيل يربط سوهاج وقنا

تبذل الدولة جهودا مكثفة لإنشاء محاور متعددة لتنمية الصعيد خدميا وتجاريا من خلال خلق فرص استثمارية بربط شرق النيل بغرب النيل والمناطق الصحراوي من الجانبين، ومن بين هذه محاور «دار السلام – أبوتشت» التي تتم فيه الأعمال الإنشائية.

محور دار السلام - أبوتشت

وتنشر «الوطن»، تفاصيل محور «دار السلام - أبوتشت»، على نهر النيل الذي يربط الصحراء الشرقية بالغربية وبمحافظة سوهاج مع محافظة قنا من خلال مركز دار السلام ومركز أبوتشت، يأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

-محور أبو تشت - دار السلام طوله 28 كيلو، منها 15.5 كيلو متر من المحور بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، و12.5كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج.

-يشرف على المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

-المشروع والبالغ طوله 28 كم عدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالي عرض 27.8 م.

-المحور يربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

-يحتوي على 30 عمل صناعي وهم كوبري النيل بطول 1.3 كيلو متر - 15 كوبري علوي – 8 بربخ – 6 نفق.

-نسبة تنفيذ إجمالية حوالي 20.3٪ في المشروع.

محافظ قنا: المحاور هدفها التنمية المستدامة

وقال اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، في تصريحات صحفية، إن الدولة تعمل على تنمية الصعيد، من خلال عمل عدة محاور جديدة على نهر النيل، لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كم كحد أقصى، ما يسهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها.