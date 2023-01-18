وزير التعليم يقدم العزاء في اللواء منصور العيسوي بمسجد الشرطة

وصل منذ قليل، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم العزاء في اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، الذي وافته المنية أول أمس.

عزاء اللواء منصور العيسوي

وتوافد المعزون على مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتقديم العزاء في اللواء منصور العيسوي، من بينهم الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، ووكيل الأزهر محمد الضويني، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تشييع جنازة اللواء منصور العيسوي

جدير بالذكر أن الجنازة شيعت أمس، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية، في مقدمتهم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية السابق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.