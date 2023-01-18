محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية السابق يصلان عزاء اللواء منصور العيسوي (صور)

وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ووكيل الأزهر محمد الضويني، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لتقديم العزاء في اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية أول أمس.

وشهد مقر العزاء، توافد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية، بدءا من الساعة الـ5 عصرا، ومن بينهم أقارب أسرة العيسوي، إلى جانب عدد من المشاهير الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان في استقبالهم أسرة الراحل.

الجدير بالذكر أن الجنازة شيعت أمس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية، في مقدمتهم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ومدير أمن القاهرة الأسبق.