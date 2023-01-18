بوتين يكشف عن ذكرياته مع الحرب العالمية الثانية: أخي توفي أثناء الحصار

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يتذكر القصص العائلية الخاصة بأسرته، أثناء حصار لينينجراد في فترة الحرب العالمية الثانية.

وأشار الرئيس الروسي، خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ80 لرفع الحصار عن لينينجراد في مدينة سانت بطرسبرج: «لقد سرقوا بطاقة التموين الخاصة بوالدتي.. جاءت للحصول على الخبز، فضربها أحدهم على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب.. وانتهى الأمر».

ضرورة الاعتراف بالإبادة الجماعية

ولفت الرئيس بوتين إلى أنه يجب الاعتراف بالإبادة الجماعية لسكان الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، موضحا أنه في اجتماع مع قدامى المحاربين، ذكر أن قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي، يجب الاعتراف بها، لأنه لا يمكن إنكارها بأي شكل، لأن محاكمات نورنبرج كان من الصعب تقديم الأدلة، والنظر في كل الحقائق الشاهدة على الإبادة الجماعية.

العثور على جثة أخو بوتين

وذكر الرئيس فلاديمير بوتين، أن إدارة البحث عثرت على أخيه الذي دفن في مدينة بيسكاريوف، ولم يعرف الوالدان بهذا الأمر، وتم إرسال لهما فيما بعد رسالة تثبت أنه توفى أثناء الحصار، مشيرا إلى أنها كانت أياما صعبة، وحرصت الإدارة على إيجاد جثة أخيه، وهذا أثبت وفاء وقوة إدارة البحث التابعة إلى الاتحاد السوفيتي حينئذ.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

في سياق الهجمات، أعلنت روسيا دخول أقاليم أوكرانية في نهاية فبراير 2022 بعد إعلان هذه الأقاليم استقلالها عن أوكرانيا وسط رفض غربي لهذا الأمر وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية.