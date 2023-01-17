روسيا تعلن عن تغييرات لزيادة عدد صفوف جيشها إلى 1.5 مليون فرد حتى 2026

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنَّها ستجري تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى 2026، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تعداد القوات المسلحة الروسية سيرتفع إلى 1.5 مليونا

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنَّ تعداد القوات المسلحة الروسية سيرتفع إلى 1.5 مليون فرد، وسيتم إجراء ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023 حتى 2026.

وأضاف «شويغو» أنَّ هذه التغييرات واسعة النطاق تأتي في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لـ روسيا، مطالبا جميع نوابه والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة، وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي، وفروع القوات المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة.

الأزمة بين الغرب وموسكو

وجاء ذلك عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده وزير الدفاع الروسي بشأن قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، في حين قال الكرملين، في وقت لاحق، إن ارتفاع تعداد القوات الروسية تتعلق بالأزمة بين الغرب وموسكو.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، خلال حديثه للصحفيين، إنَّ سبب زيادة أعداد العسكريين في الجيش الروسي إلى 1.5 مليون شخص، يكمن في تصرفات الغرب وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط، مضيفا أن السبب يتعلق بالأزمة التي تشنها دول الغرب الجماعي ضدنا، ويجب ضمن أمن بلادنا بشكل مطلق، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الدفاع الروسية تنفذ هذه المهمة في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 220 جنديًا أوكرانيا في دونباس، وتدمير مدافع وأجهزة رادار أجنبية الصنع، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.