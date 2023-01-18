ياسمين رئيس تعيش قصة حب في الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي (فيديو)

تصدرت ياسمين رئيس الإعلان الرسمي لفيلمها «أنا لحبيبي»، والذي نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إطلاق الفيلم يوم 2 فبراير المقبل في دور العرض السينمائية.

وكشف إعلان فيلم أنا لحبيبي عن تقديم ياسمين رئيس، لشخصية ليلي التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، لتمر قصة الحب من مراحل الفرحة إلى البكاء والكسرة، لكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

تعرف على أبطال فيلم أنا لحبيبي مع ياسمين رئيس

وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر لـ ياسمين رئيس في دور العرض العربية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.