معلومات عن فيلم أنا لحبيبي بطولة ياسمين رئيس قبل عرضه.. تم تغيير اسمه

تستقبل دور العرض السينمائية عددا من الأفلام الجديدة خلال الفترة المقبلة، تنوعت ما بين الكوميديا والرومانسية والأكشن والدراما، ومن بين تلك الأفلام فيلم أنا لحبيبي من بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي، ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها:-

- الفيلم يدور في إطار رومانسي اجتماعي.

- كان يحمل الفيلم في البداية اسم «جارة القمر» قبل أن يتم لتغيره لـ«أنا لحبيبي».

- يطرح الفيلم يوم 2 فبراير المقبل في جميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

- تدور قصة الفيلم حول كاتب روائي يدعى «شادي» يتعرف على الفتاة الشابة «ليلى» بالصدفة أثناء استقلالهما القطار معا، وتنشأ بينهما قصة حب، لكن والدة «ليلي» ترفض زواجهما وتدخل لإفساد الوضع بينهما بكل ما تمتلك من قوة، ويفشل الجميع في الوقوف أمامها لتكون العلاقة بين «شادي» و«ليلى» على المحك.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

قصة فيلم أنا لحبيبي من تأليف محمود زهران، و، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، ومنهم كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد الشرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، ويحمل توقيع المخرج هادي الباجوري.