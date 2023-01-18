حبس طالبين تسببا في وفاة موظف خلال مشاجرة بالشرقية.. أصيب بأزمة قلبية

قررت النيابة العامة بمنيا القمح حبس طالبين بالثانوية العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما، بالتسبب في وفاة موظف بسكتة قلبية إثر التعدي اللفظي على ابنته أثناء سيرها في شارع عام.

بلاغ بوفاة موظف بعد مشادة مع طالبين

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا باستقبال مستشفى بالزقازيق علام خليل 44 عاما موظف في كهرباء منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بسكتة قلبية بعد دخوله في مشادة مع آخرين أثناء سيره في شارع عام بمدينة منيا القمح.

مشاجرة بين أب وطالبين

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشادة بين الموظف وكل من «أدهم م. ف»، 16 عا، وزميله «محمد ج. ط» 16عاما، طالبين بالصف الأول الثانوي، مقيمين ببندر منيا القمح، حيث حاولا التعدي على ابنته في شارع عام فنشبت بينهما مشادة كلامية أصيب على إثرها بسكتة قلبية وسقط على الأرض مغشيا عليه.

جرى نقله إلى أحد المستشفيات في الزقازيق لمحاولة إسعافه لكنه توفي متأثرا بإصابته بسكتة قلبية، تم تحرير محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على الطالبين المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.