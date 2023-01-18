قناة القاهرة الإخبارية: وفاة المئات أسبوعيا بسبب خدمات الطوارئ في بريطانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن «وفاة المئات أسبوعيا بسبب أزمة خدمات الإسعاف والطوارئ في بريطانيا»، وقالت الإعلامية بسنت أكرم خلال التقرير: «أزمات اقتصادية وإضرابات تعصف ببريطانيا، لعل من أخطرها تلك التي تهدد الحياة وسط وباء ما زال يخيم على العالم».

تداعيات وباء كورونا ما تركه منهكا بشكل كامل

وأضافت: «منذ نحو 10 سنوات يعاني نظام الخدمة الصحية العامة والمجانية من التقشف الشديد، ثم من تداعيات وباء كورونا ما تركه منهكا بشكل كامل».

وتابعت بسنت أكرم: «الكلية الملكية لطب الطوارئ قدرت أن بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ، خاصة في صفوف الانتظار الطويلة، وبحسب إحصاءات رسمية أخرى ينتظر أكثر من 55 ألف مريض لما يزيد عن 12 ساعة في قسم الإسعافات الأولية، لحين نقلهم إلى غرف في المستشفيات».

يموت المرضى لعدم الحصول على الرعاية الكافية

وأوضحت أن هناك «عدة منظمات طبية حذرت من الأزمة التي تؤثر على خدمات الطوارئ في بريطانيا؛ إذ يموت المرضى لعدم الحصول على الرعاية الكافية أو في الوقت المناسب، ودعت الحكومة إلى الاستجابة لهذه النقمة الاجتماعية المتزايدة».

ولفتت بسنت أكرم إلى أن «الحكومة تعزي ذلك إلى تداعيات كوفيد 19 وتؤكد أنها تريد بذل مزيد من الجهود؛ لكنها أطلقت سياسة إدخار مشددة في ميزانيتها الأخيرة».