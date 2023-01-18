بدء قداس عيد الغطاس 2023 في الكاتدرائية المرقسية.. «بالمياه المباركة»

ترأس القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، صلاة اللقان وما يتبعها من القداس الإلهي لعيد الغطاس 2023 بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي كبير وآباء الكنيسة.

بدء قداس عيد الغطاس 2023 بصلاة اللقان

وبدأ قداس عيد الغطاس 2023 بصلاة اللقان لمباركة المياه يعقبها رشم الكاهن المصلين في جبينهم، بالإضافة إلى أن الأقباط يحرصون على ملئ زجاجات من تلك المياه للتبرك بها في منازلهم والشرب منها أملا في الشفاء والتبرك.

احتفال عيد الغطاس 2023

وبدأت مظاهر الاحتفال في ليلة عيد الغطاس 2023، بقداس صباحا يسمى قداس البرامون ويصوم فيه المسيحيون صباحا انقطاعيا عن الأكل والشرب، ويستكملون اليوم بصوم دون أسماك، فيما يبدأ صوما آخر انقطاعيا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل لمن يرغب التناول في القداس الإلهي الذي أتى إليه الاطفال حاملين البلامبيصا المتمثلة في مصباح منير من ثمرة البرتقال.

تلك الأجواء تختتم بالفطار مع منتصف الليل بأكل الأرز والقلقاس والدواجن أو البط، وأكل القصب والبرتقال بعد ذلك كفلكلور شعبي اعتاد عليه الأقباط خلال ذلك العيد.

فبين الطقس الكنسي والفلكلور الشعبي قصصا كثيرة، تتفق ضمنياً بأجواء الاحتفال بعيد مميز على غرار عيدي الميلاد والقيامة المجيدين.

محافظ الإسكندرية يقدم تهنئة عيد الغطاس 2023

وفي سياق متصل، هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة و التسامح والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضاري عبر العصور، متمنيًا أن يعود العيد على جموع المصريين بالخير والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والرخاء.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنا مع عيد الغطاس المجيد، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكوى طارئة والتعامل معها على الفور .