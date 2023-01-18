مزارعو سوهاج يشيدون بزيادة سعر توريد القمح: «الرئيس دايما حاسس بتعبنا»

حالة من الفرحة والسعادة، سيطرت على أهالي سوهاج، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع أسعار توريد أردب القمح من 1000 إلى 1250 جنيها لـ«أردب القمح».

اهتمام بالمزارعين والفلاحين

وقال علاء أبو العزم، يقيم بناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج: «نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بالمزارعين والفلاحين، ودعمهم، حيث أن زراعة القمح هي قوتنا ولا يمكن الاستغناء عنه».

وأشار «خالد محمد»،مزارع، يقيم بدائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج: «إحنا متشكرين ليك وكفاية أنك ديما حاسس بينا وبتعبا، الزيادة دي بتفرق معانا كتير».

فيما أكد «سيد جمال» مزارع، يقيم بناحية مركز أخميم شرق سوهاج، أن زراعة القمح تعد من أهم الزراعات والأساسية لدى مزارعي سوهاج، وزيادة سعر أردب القمح يعد دعما كبيرا من الرئيس، مضيفة: «شكرا يا ريس.. وبنحبك يا سيسي».